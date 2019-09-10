الإعلامية أبو صالحة تودع قناة رؤيا

عمان-الغد- ودعت الزميلة الاعلامية نسرين أبو صالحة جمهورها ومشاهديها بعد استقالتها من قناة رؤياالفضائية.

ووجهت ابو صالحة رسالة حب و شكر بعد استقالتها من القناة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيها: “السبعة عشر شهرا الماضية كانت ممتعة ومفيدة وأضافت الكثير لتجربتي المهنية.. فقد اطليت على المشاهد الأردني والعربي من نافذة إعلامية تحترم (قناة رؤيا الفضائية).. وتعرفت على العديد من الزميلات والزملاء الذين احاطوني بدفء محبتهم وصدق مشاعرهم.. تفاعلنا وتكاملت ادوارنا في تقديم وجبات خفيفة ومنوعة تليق بالفترة الصباحية ومشاهديها من خلال برنامج دنيا يا دنيا.. لكن وكما هي الحياة سنتها التغير والتطور فقد أصبح للبرنامج هوية جديدة لم أجد نفسي فيها…فآثرت أن أودع القناة والبرنامج الذي أحببت فتقدمت باستقالتي منذ مطلع هذا الشهر وفي وجداني الكثير من التقدير والامتنان للفريق والمشاهد الذي طالما عملنا من أجل أن نرقى إلى ذائقته وتوقعاته.. لكل الأصدقاء والمتابعين المحبة والوعد بأننا سنبقى على تواصل من خلال منابر ومنصات إعلامية أخرى”.