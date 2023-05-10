الإعلامي محمد أبو عبيد ينضم الى قناة ومنصة “المشهد”

انضم الإعلامي ومقدم البرامج محمد أبو عبيد إلى طاقم عمل قناة ومنصة “المشهد”، القناة التلفزيونية والمنصة الرقمية متعددة البرامج التي يقودها الإعلامي والصحفي طوني خليفة، إذ سيكون أبو عبيد مقدماً لعدد من البرامج السياسية والاجتماعية والثقافية.

وقال طوني خليفة، المدير العام لقناة ومنصة “المشهد”: “نرحب بالوجه الإعلامي المتميز محمد أبو عبيد ضمن فريق عمل القناة، حيث سيشكل وجوده إضافة كبيرة إلى طاقم عملنا بخبرته الإعلامية الواسعة في تقديم الأخبار والبرامج، الأمر الذي نطمح له دوماً في المشهد، بضم أهم الطاقات الإعلامية وإعطائهم المساحة لتقديم محتوى مبتكر وجديد للجمهور العربي، يواكب طموحاتنا وأهدافنا ويحقق استراتيجياتنا الإعلامية”.

الإعلامي محمد أبو عبيد من جهته عبّر عن سعادته وفخره بانضمامه لفريق عمل قناة ومنصة “المشهد” وقال: “هذه التجربة الجديدة تناسب طموحاتي وأهدافي العملية والإعلامية، وسأُظهر من خلالها جوانب أخرى لم تُكشف في السابق لجمهوري نظرا لإعطائي مساحة كبيرة وحرة بما ينسجم مع خطة القناة”.

وسيقدم أبو عبيد محتوى مختلفا وجديدا يتماشى مع أهداف القناة، إذ تثبت قناة ومنصة “المشهد” يوماً بعد يوم ومنذ انطلاقها على تميز محتواها الإخباري أو المعرفي أو الترفيهي القادر على إحداث فارق في حياة كل فرد، الأمر الذي يمثل أساس العمل الصحفي.

ويُعدّ محمد أبو عبيد من أبرز الأسماء الصحفية في الوطن العربي بخبرة مهنية مميزة من العمل الإعلامي، سواء في تقديم الأخبار أو البرامج وذلك خلال فترة عمله في العديد من المؤسسات الإعلامية، وكان آخرها قناتي العربية والحدث، ونجح في صنع شخصية إعلامية خاصة به، مختلفة ولافتة.

تعمل “المشهد” دوماً على إضافة التنوع الى فريق عملها بهدف إيجاد التوازن الأمثل في تقديم محتوى مبتكر ومتميز يصل جميع فئات الجمهور العربي على امتداده ضمن قوالب حديثة عبر مختلف المنصات. ويضم فربق العمل في القناة عدداً من أبرز الوجوه الإعلامية العربية من مختلف الجنسيات.