الإعلام العبري: شكوك حول محاولة تسلل لشخص من لبنان باتجاه فلسطين

الضفة الغربية- كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شكوك حول شخص حاول التسلل من حدود لبنان بإتجاه شمال فلسطين المحتلة ولكنه فشل.

وذكرت إذاعة الاحتلال أن الجيش يطلق قنابل إنارة على الحدود مع لبنان بعد رصد حدث غير اعتيادي بالقرب من السياج.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال أعمال بحث واسعة عن أسيرين اثنين من أصل 6 ما زالا فارين بعملية “نفق الحرية”.

وتمكن 6 أسرى من كسر حريتهم الأسبوع الماضي بواسطة نفق حفروه في أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا.

لكن تمكن الاحتلال بعد عدة أيام من اعتقال 4 أسرى، فيما لا يزال يبحث عن أسيرين بقيا حرين حتى الآن. – وكالات