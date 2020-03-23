الإعلان عن آلية توزيع الخبز والماء والغاز في العقبة

العقبة – اعلن محافظ العقبة الدكتور غسان الكايد اليوم الاثنين عن آلية توزيع مواد الخبز والماء والغاز على المواطنين في 12 تجمعا سكانيا بمدينة العقبة وعلى 3 فترات زمنية تبدأ منذ الساعة السابعة صباح يوم غد الثلاثاء وحتى الساعة الرابعة مساء.

وقال الكايد لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) إن التوزيع في كل تجمع سكاني يستمر 3 ساعات يتضمن التجمع الأول أحياء الوحدات الشرقية والغربية والسكنية الثامنة والسادسة والثالثة والعالمية والجمعية والسابعة ويبدأ التوزيع في هذه الأحياء من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا.

واضاف ان التجمع الثاني يتضمن احياء الرمال والمحدود والخامسة والرابعة واسكان الجيش والشعبية والنخيل ويبدأ التوزيع فيها من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، فيما يتضمن التجمع الثالث احياء صلاح الدين والشلالة والبلد القديمة والخزان والتاسعة والكرامة والمعامل والشامية والعاشرة، ويبدأ التوزيع فيها من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الرابعة مساء يوم الثلاثاء.

وبين انه تم تخصيص مركبات لنقل المواد امام المنازل بإشراف المحافظة وسلطة العقبة الخاصة ومديرية صناعة وتجارة العقبة وغرفة تجارة العقبة، داعيا المواطنين التزام مساكنهم للحصول على تلك المواد.

واشار الى ان مادة الخبز ستكون مغلفة بأكياس بلاستيكية قيمة كل كيس دينار واحد وباستطاعة كل عائلة التزود بأكثر من كيس، لافتا الى ان التوزيع سيكون يوميا على مدار الايام الثلاثة القادمة، داعيا لعدم التهافت على شراء كميات كبيرة من الخبز لتوفرها يوميا من قبل الجهات المعنية بذلك.

واكد انه سيتم ذلك بعد اصدار تعليمات جديدة بهذا الخصوص من قبل الجهات المعنية في الحكومة، مشيرا الى ان هناك آلية لتوصيل تلك المواد وخطة محكمة لتوزيعه بكل سهولة على المواطنين.

ولفت إلى ان 23 شخصا حجر عليهم بفنادق مدينة العقبة بصحة جيدة ويخضعون لأعلى درجات الحجر الصحي بإشراف مباشر من وزارة الصحة.-(بترا)