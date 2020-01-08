الإعلان عن أسس بيع وتوزيع الأراضي في العقبة بسعر مدعوم

احمد الرواشدة

العقبة – كشف رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت أسس وتعليمات توزيع الاراضي في العقبة بسعر مدعوم بعد عمل دام اكثر من ثلاثة اشهر لتخفيف مشكلة السكن في العقبة.

وأشار بخيت أن مشروع توزيع الأراضي يستهدف منطقتين هي المنطقة المركزية الشمالية مقابل مطار الملك الحسين الدولي، والثانية منطقة السهل الشمالي، مؤكدا أن المشروع أطلق عليه تملك بالعقبة باسعار منافسة، حيث يبلغ عدد قطع الاراضي ١٥٠٠٠ كحزمة أولى وثانية تباعا.

وأعلن البخيت أن سعر الأراضي في عدد من المنطقة تبدا من ٣٥ دينار للمتر للاقساط وللدفع النقدي اقل من ذلك وهو سعر السوق وهو مخدوم كامل بالبنية التحتية واقل من سعر البينية التحتية .

وبين بخيت ان شرط من يتملك ان يكون أردني الجنسية ومن سكان مدينة العقبة.

وقال بخيت أن السلطة وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة الملك انجزت السلطة ملف طال انتظاره منذ سنوات وعملت على اخراج الاسس بشكل يرضي كافة القطاعات والشرائح المجتمعية.

وبين بخيت أن توزيع الاراضي بسعر مدعوم جاء لحل مشكلة السكن في العقبة وهو مطلب مجتمعي تم طرحه أمام جلالة الملك ورؤساء الوزاء السابقين ورئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وأشار بخيت أن الحزمة الأولى سيطرح في المنطقة الشمالية بعدد قطع اراضي ٣٠٠٠ قطعة أرضي والحزمة الثانية على المرحلة الثانية في منطقة السهل الشمالي وبعدد ١٢٠٠٠ قطة وتقديم الطلبات الكتروني.