الإعلان عن أسماء المرشحين للالتحاق بـ”الدبلوم المهني للمعلمين” غدًا

عمان – الغد– صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابه سامح الناصر عن قيام الديوان وبالتعاون والتنسيق مع شركائه وزارة التربية والتعليم وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وعلى ضوء ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وبرامج التطوير التربوي في وزارة التربية والتعليم باعتماد (رخصة المُعلم) كأساس للتعيين في وزارة التربية والتعليم على وظيفة (مُعلم)، بالإعلان يوم غد الاثنين عن أسماء المرشحين ممن اجتازوا الامتحان التنافسي على وظيفة (مُعلم) والمُنعقد في ديوان الخدمة المدنية، وحسب الدور التنافسي وفقاً لتعليمات الاختيار والتعيين المعتمدة لمنحة وزارة التربية والتعليم، للإلتحاق بالدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في الدفعة الرابعة للسنة الدراسية 2019-2020، والمقدمة من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، والتي تشمل إعفاء كامل من الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى أولوية التعيين في مدارس وزارة التربية والتعليم في حال اجتياز متطلبات الدبلوم بنجاح .

كما نوه الناصر بأنه تم التنسيق مع الأكاديمية وتكليفها بالتواصل مع المرشحين والإجابة على جميع استفسارات المرشحين من قبل الديوان فيما يتعلق ببرنامج الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، وتزويد ديوان الخدمة المدنية بالأسماء النهائية للراغبين بالإلتحاق ببرنامج الدبلوم وأسماء غير الراغبين ، حيث سيقوم الديوان بإعادتهم إلى كشوفات التنافس، وفقاً لأحقياتهم التنافسية واستكمال الإجراءات للمنحة في حال اجتياز متطلبات الدبلوم بنجاح، وتزويد ديوان الخدمة المدنية كذلك بأسماء المرشحين الذين لم يجتازوا متطلبات الدبلوم بنجاح، ليقوم أيضاً بإعادتهم إلى الكشوفات وفقاً لأحقياتهم التنافسية ، كما أشار إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية في التعيين في وزارة التربية والتعليم للحاصلين على شهادة الدبلوم المهني (رخصة مُعلم) ، كما أضاف بأنه سيتم ارسال الرسائل النصية للمرشحين، إضافة إلى نشر الإعلان على موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني: (ديوان- الخدمة- المدنية. الأردن) WWW.csb.gov.jo .