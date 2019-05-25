الإعلان عن أغلى دواء في العالم بـ2.1 مليون دولار

الغد- قالت وكالة “رويترز”، السبت، إن شركة “نوفارتس” السويسرية حصلت على موافقة الولايات المتحدة على علاج ابتكرته لمرض وراثي فتاك يصيب الرضع، لكن اللافت في الأمر هو ثمنه المرتفع للغاية.

وأوضحت الوكالة أن ثمن علاج مرض “ضمور العضلات الشوكي عند الرضع” يبلغ 2.1 مليون دولار، الأمر الذي بجعل من العسير على الكثيرين الحصول عليه.

ويشمل هذا المبلغ الضخم فقط العلاج المقدم للمرضى “لمرة واحدة لا غير”.

ودافعت الشركة عن الرقم الباهظ للغاية، وقال مسؤولوها إن العلاج لمرة واحدة أفضل من العلاجات طويلة الأمد، التي يشيرون إلى أنها تكلف مئات الآلاف من الدولارات سنويا.

وكانت الشركة حاولت عرض الدواء الذي سمته “زولجينزما” في أبريل الماضي لقاء 5 ملايين دولار، لكن تقييما مستقلا رأى أن الرقم مبالغ فيه للغاية، مما أجبر “نوفارتس” على عرض الدواء بسعر أقل.(سكاي نيوز عربية)