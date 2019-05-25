حياتناصحة وأسرة

الإعلان عن أغلى دواء في العالم بـ2.1 مليون دولار

منذ 5 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الغد- قالت وكالة “رويترز”، السبت، إن شركة “نوفارتس” السويسرية حصلت على موافقة الولايات المتحدة على علاج ابتكرته لمرض وراثي فتاك يصيب الرضع، لكن اللافت في الأمر هو ثمنه المرتفع للغاية.

وأوضحت الوكالة أن ثمن علاج مرض “ضمور العضلات الشوكي عند الرضع” يبلغ 2.1 مليون دولار، الأمر الذي بجعل من العسير على الكثيرين الحصول عليه.

ويشمل هذا المبلغ الضخم فقط العلاج المقدم للمرضى “لمرة واحدة لا غير”.

ودافعت الشركة عن الرقم الباهظ للغاية، وقال مسؤولوها إن العلاج لمرة واحدة أفضل من العلاجات طويلة الأمد، التي يشيرون إلى أنها تكلف مئات الآلاف من الدولارات سنويا.

وكانت الشركة حاولت عرض الدواء الذي سمته “زولجينزما” في أبريل الماضي لقاء 5 ملايين دولار، لكن تقييما مستقلا رأى أن الرقم مبالغ فيه للغاية، مما أجبر “نوفارتس” على عرض الدواء بسعر أقل.(سكاي نيوز عربية)

مقالات ذات صلة

ماذا طلب الطفل “محمد وليد” من الملك في عيد الاستقلال؟ (فيديو)

منذ ساعة واحدة

الأردن يفوز بالمركز الأول والجائزة الأولى في “السمبوزيوم” الدولي في لبنان

منذ 3 ساعات

علماء: الشوارب تحد من خطر الإصابة بسرطان الشفة

منذ 4 ساعات

احذروا من “أبخرة اللحام”

منذ 5 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock