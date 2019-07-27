الإعلان عن الأندية المشاركة في البطولة العربية لكرة اليد

عمان – الغد – أعلن اتحاد كرة اليد عن التحضيرات الفنية والإدارية المتعلقة ببطولة الأندية العربية ابطال الدوري التي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 23 أيلول (سبتمبر) ولغاية 3 تشرين الأول (اكتوبر) المقبلين، والتي تشهد مشاركة متميزة ونوعية من الأندية العربية.

كما أكد اتحاد اللعبة اقامة مباراة كأس السوبر العربي التي تجمع بين فريقي الترجي التونسي والغرافة القطري يوم 22 أيلول (سبتمبر) المقبل، مثلما أعلن عن مشاركة فرق البرقان والكويت من الكويت، والترجي من تونسي وقطر والغرافة من قطر والرجاء اكادير من المغرب والوحدة من السعودية الى جانب السلط من الأردن، مثلما توقع أن تتوسع مشاركة الأندية العربية خلال الأيام المقبلة.

كما شهدت صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب اليوم السبت سلسلة من النشاطات الخاصة بلعبة كرة اليد، والتي تهدف الى تطوير اللعبة من مختلف المحاور، والتي اشار اليها رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد رئيس الاتحاد الاردني لكرة اليد الدكتور تيسير المنسي في مستهل ورشة عمل مدربي الواعدين والناشئين التي أقامها الاتحاد بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألمانية واللجنة الأولمبية الألمانية والاتحاد الألماني لكرة اليد.

والتي اشتملت على محاضرات نظرية قدمها رئيس الاتحاد د. المنسي ومدير القسم الرياضي في وكالة التعاون الألماني هينينغ شيك ومنسقة البرنامج لاورا شتلوس، والتي تركزت على وسائل التنمية الشاملة والحياة الصحية للاعبين الأطفال خصوصا وأن هذا البرنامج يركز على نشر اللعبة في المدارس.

التعميم الخاص بالبطولة العربية للأندية للرجال المقرر إقامتها بالاردن من 23 سبتمبر الي 3 أكتوبر 2019م#أندية_عربية_35#الأردن_عمان

🇯🇴🇦🇪🇧🇭🇩🇿🇹🇳🇩🇯🇸🇦🇸🇩🇸🇾🇸🇴🇮🇶🇴🇲🇵🇸🇶🇦🇰🇼🇱🇧🇱🇾🇪🇬🇲🇦🇲🇷🇾🇪 pic.twitter.com/ED6ww60lNB — الاتحاد العربي لكرة اليد (@ArabHandball) June 25, 2019

كما اعلن عن مشاركة نادي الدرك من جيبوتي واربيل من العراق وعمان وحرثا من الأردن، في الوقت الذي اشار فيه إلى احتمال ارتفع عدد الفرق المشاركة في هذه البطولة الخاصة ببطولة السيدات.