أيمن وجيه الخطيب

عمان – فتحت الأردنية لرياضة السيارات، يوم أمس، باب التسجيل لباها الأردن الوطني، على أن يغلق باب التسجيل للسباق يوم الخميس 11 آذار (مارس) المقبل.

كما أعلنت موعد اغلاق باب التسجيل لسباق باها الأردن “الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها”، وفق تعليمات السباق يوم الأربعاء 17 شباط (فبراير) الحالي، وأعلنت فتح باب التسجيل لسباق باها الأردن “الجولة الثانية من (فيم) بطولة كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع “كوادز” – باها”، حيث يغلق باب التسجيل وفق تعليمات السباق يوم الأربعاء 28 شباط (فبراير) الحالي، وتقام منافسات السباقات الثلاثة بالفترة من 18–20 آذار (مارس) المقبل.

وسيكون القسم الكبير من مسار السيارات والدراجات النارية في منطقة وادي رم، وتبلغ المسافة الإجمالية لدراجات والسيارات 888.58 كم، منها 587.61 كم مراحل خاصة 300.97 كم مراحل وصل.

وتفتتح منافسات باها الأردن العالمي يوم الخميس 18 آذار (مارس) المقبل، ويدخل السائقون يوم الجمعة 19 منه مرحلة رم وتبلغ مسافتها 209.76 كم، وتبلغ مسافة مرحلة الديسي 130 كم، وتقام المرحلة الأخيرة يوم السبت 20 آذار (مارس) من خلال مرحلة الصالحية وتبلغ مسافتها 245 كم.

ويعد رالي باها الأردن أهم حدث رياضي عالمي في المملكة، حيث سيتم تنظيمه في ظل جائحة كورونا، وفق بروتوكولات صحية، تضمن سلامة المتسابقين والفرق وفرق الصيانة، وكافة العاملين والجهات المختصة في السباق.

وتفتتح منافسات باها الأردن العالمي يوم الخميس 18 آذار (مارس) المقبل، ويدخل السائقون يوم الجمعة 19 آذار( مارس) المقبل مرحلة رم وتبلغ مسافتها 209.76 كم، ومرحلة (الديسي) وتبلغ مسافتها 130 كم، وتقام المرحلة الأخيرة يوم السبت 20 آذار (مارس) من خلال مرحلة الصالحية وتبلغ مسافتها 245 كم.

وتبلغ المسافة الإجمالية لرالي باها الأردن الوطني 789.66 كم، ومسافة المراحل الخاصة 485.10 كم، ومسافة مراحل الوصل 304.56 كم.

مراحل بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها 2021

تقام الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها 2021: باها روسيا بالفترة 4-7 شباط (فبراير)، والجولة الثانية: باها الإمارات بالفترة 18- 20 شباط (فبراير)، والجولة الثالثة: باها السعودية (الشرقية) بالفترة 4- 6 آذار (مارس)، والجولة الرابعة: باها الأردن بالفترة 18- 20 آذار(مارس)، والجولة الخامسة: باها إسبانيا بالفترة 23- 25 تموز (يوليو)، والجولة السادسة: باها هنغاريا بالفترة 12- 15 آب (أغسطس)، الجولة السابعة: باها بولندا بالفترة 26- 29 آب (أغسطس)، الجولة الثامنة: باها إيطاليا بالفترة 9-12 أيلول (سبتمبر)، الجولة التاسعة: باها البرتغال بالفترة 20 -30 شهر تشرين الأول (أكتوبر).