الإعلان عن تشكيل كتلة العزم النيابية

عمان – الغد – أعلن 16 نائبا، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بدار مجلس النواب، عن تشكيل كتلة العزم النيابية.

وقالت الكتلة في تصريح صحفي، إنه تم التوافق خلال الاجتماع على تشكيل المكتب الدائم لـ”العزم النيابية”، فيما تم اختيار النائب خالد أبو حسان رئيسا لها، والنواب: ريما العموش نائبا للرئيس، وروعة الغرابلي مقررا، ووائل رزوق ناطقا إعلاميا، ومحمد المحارمة ممثلا للكتلة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب.

وأضافت أنه تم مناقشة أولويات وبرنامج عمل الكتلة في المرحلة المقبلة، مؤكدة أن العمل النيابي الجماعي المبني على أساس برامجي هو السبيل الوحيد للنهوض بأداء مجلس النواب وتعزيز دوره الرقابي والتشريعي.

وأشارت الكتلة إلى أن خطاب العرش السامي، الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، رسم ملامح المرحلة المقبلة، وشكل خارطة طريق لعمل السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، موضحة أن التوجيهات التي تضمنها الخطاب تدفعنا جميعا لتقديم الأفضل والسعي نحو تحقيق الأهداف الوطنية.

من جهة أخرى، بحثت الكتلة جملة من القضايا العامة، أبرزها الاستحقاقات المتمثلة بالثقة على الحكومة ومشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2021، مؤكدة أن مصلحة الوطن والمواطن وتحسين المستوى المعيشي له سيكون على رأس سلم أولويات عملها.

وتضم الكتلة ايضا النواب: محمد بني ياسين، وبسام الفايز، وعلي الغزاوي، وآمال الشقران، وشادي فريج، ومحمود الفرجات، وعبيد ياسين، وعيد النعيمات، وعطا إبداح، وماجد الرواشدة، وبلال المومني.