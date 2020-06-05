الإعلان عن جاهزية ثالث ملاعب مونديال 2022 الاثنين

الدوحة – أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والارث عن جاهزية ثالث ملاعب نهائيات كأس العالم 2022 في قطر والذي تم بناءه في المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة.

وذكر بيان للجنة نشرته وكالة الانباء القطرية الرسمية الخميس “أن هذا الاعلان يأتي بعد إنجاز ملعب استاد خليفة الدولي الذي تم الانتهاء من أعمال تطويره في 2017، واستاد الجنوب الذي استضاف نهائي بطولة كأس الأمير 2019”.

واضاف البيان “من المقرر أن يشهد يوم الاثنين القادم بث تغطية رقمية خاصة للإعلان عن جاهزية ثالث ملاعب مونديال 2022، والاحتفاء بالفرق العاملة في الخطوط الامامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد”.

من ناحية اخرى اعلنت اللجنة في بيان رسمي اخر اليوم مواصلة العمل في بناء استادات كأس العالم قطر 2022، بوتيرة تسبق الجداول الزمنية المقررة.

وذكر البيان “من المقرر الإعلان عن افتتاح ثلاثة استادات أخرى في العام 2020 استاد البيت، واستاد الريان وثالث استادات مونديال 2022 في المدينة التعليمية، على أن يكتمل العمل في الاستادات الثلاثة المتبقية قبل انطلاق البطولة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بوقت كافٍ”.

ويعد استاد خليفة الدولي أول استادات المونديال جاهزية بعد خضوعه لعملية تجديد شاملة اكتملت في العام 2017. كما شهد شهر أيار/مايو 2019 استضافة استاد الجنوب لنهائي بطولة كأس الأمير، ليكون بذلك أول استاد يجري تشييده بالكامل خصيصا لاستضافة منافسات المونديال.– (أ ف ب)