الإعلان عن شفاء الحالة الثانية من كورونا وعبيدات تحتاج لفحوص أخرى

عمان – الغد – قال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات انه من المبكر الحديث عن حالة شفاء المريض الأردني المصاب بالكورونا في مستشفى الملك المؤسس اذ يلزمه عددا من الفحوص منها إعادة الفحص مرة أخرى للكورونا ورنين مغناطيسي .

وأشار الى ان الحالة لمتشفى تماما رغم ظهور نتائج الفحص الأولي بالسلبية.

جاء ذلك بعد تصريحات لمدير مستشفى الملك المؤسس في مدينة إربد الدكتور محمد الغزو الذي أكد أن الفحوصات المخبرية أثبتت شفاء حالة مصابة بفايروس كورونا

وقال أن الحالة والتي تعود لمواطن خمسيني (57 سنة) مخالط، ستبقى في المستشفى لحين إجراء فحص أخير مبينا أن هذه الحالة دخلت إلى المستشفى قبل 5 أيام حيث كانت ، الأعراض واضحة عليها ونتيجة الفحص إيجابية، وبعد فحصين آخرين ظهرت النتيجة سلبية مرتين بانتظار فحص أخير قبل إخراجها من المستشفى.