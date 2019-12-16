الإعلان عن فريق مهرجان عمان السينمائي الدولي

عمان- يُعلن مهرجان عمان السينمائي الدولي -أوَّل فيلم عن فريقه الإداري، وهوَ أول مهرجان دولي للأفلام في الأردن يسلط الضوء على الأفلام العربية والدولية الأولى. تَرأس مجلس إدارة المهرجان الأميرة ريم علي وهو يشمل كلاً مِن رجا غرغور وعمر المصري وباتر قردن وناديا سختيان.

تُدير المهرجان ندى دوماني، بينما يرأس حنّا عطاالله إدارته الفنية وَتستلم ديمة عازر قسم صُنَّاع الأفلام. لِدوماني مسيرة فنية متنوعة في مجال الإعلام لمدة ٣٠ عاماً كصحافية في سويسرا حيثُ تناولت بِشكلٍ أساسي قضايا الشرق الأوسط، ثم كمتحدثة رسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف وَعدة مناطق نزاع؛ تترأس دوماني قسم الإعلام وَالبرمجة الثقافية في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام منذ عام ٢٠٠٧.

يعمل عطاالله على تمكين الأصوات غير المسموعة كمخرج وَمنتج وكمدير فني لِمنظمة “فيلم لاب فلسطين” غير الربحية والتي أسَّسها في رام الله في عام ٢٠١٤ وَكمدير فني ل”أيام فلسطين السينمائية”. أما عازر فهي المؤسسة المشاركة وَالشريك الإداري في TaleBox، شركة إنتاج وَتدريب أردنية ترعى مواهب جديدة في الأردن وَالمنطقة؛ عازر منتجة وَمستشارة سيناريو وَقد أنتجت بضعة أفلام وَشغلت سابقاً منصب مدير التدريب الإقليمي في الهيئة الملكية للأفلام.

تعليقًا على برنامج المهرجان، قال عطاالله: “سيكون برنامجاً متنوعاً وَثرياً من حيث المضمون وَالقضايا المطروحة. المهم ليس فقط ما نشاهده بِالفيلم وإنما إلى أين يأخذنا في رحلة لاستكشاف روايات من عوالم أخرى، وَكيفية معالجتها بجرأة وَبلغة سينمائية جديدة مجسدة بأعمال أولى قادمة من العالم العربي وَغيره؛ كما يوفر المهرجان فسحة لمناقشة هذه المواضيع مع صناع الأفلام وَالضيوف”.

وَأضافت عازر: “إن تنظيم أيام عمّان لصُّناع الأفلام ضمن النسخة الافتتاحية من مهرجان عمان السينمائي الدولي يأتي امتداداً طبيعياً لمهمة المهرجان ألا وهي التركيز على المواهب القادمة من الأردن وَالعالم العربي وَمعالجة الموضوعات المرتبطة بصناعة الأفلام على الصعيدين المحلي وَالإقليمي في الوقت الراهن.”

يُعقد مهرجان عمان السينمائي الدولي – أوَّل فيلم من ١٣ إلى ١٨ نيسان (أبريل) ٢٠٢٠، ويشمل ثلاثة أقسام عربية تنافسية: للفيلم الروائي طويل والفيلم الوثائقي الطويل والفيلم القصير؛ بِالإضافة إلى قسم دولي غير تنافسي للأفلام الطويلة. من الجدير بالذكر أنَّ المهرجان يركز على الأعمال الأولى للمخرجين. أما أيام عمّان لصُّناع الأفلام فستَمتد من ١٥ إلى ١٧ نيسان وستشمل سلسلة من المحادثات وَورش العمل، بِالإضافة إلى منصتي تسويق: لتطوير المشاريع ولمرحلة ما بعد الإنتاج. باب التقديم مفتوح للأفلام في مختلف الفئات وَلمنصتي التسويق حتى ٣١ كانون الثاني (يناير) ٢٠٢٠، فيما يبدأ الاعتماد للمهرجان في شباط (فبراير) ٢٠٢٠.

لمزيد من المعلومات حول المهرجان، بما في ذلك لتقديم الفيلم أو المشروع، يرجى زيارة www.aiff.jo