الإعلان عن قائمة المشاركين في “رالي الغابة” الجولة الرابعة من بطولة الأردن

عمان -الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات أسماء المشاركين في رالي الغابة (غابة الشهيد وصفي التل) والذي يشكل الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات، والذي ينطلق يوم الجمعة من منطقة تل الرمان في جرش، وسيتم تتويج وتوزيع الكؤوس على الفائزين بالرالي في ساحة المدخل الرئيسي لسيتي مول.

ويتكون الرالي من 4 مراحل هي سلحوب 1و2 والرمان 1و2 ، وتعد مرحلة رمان 2، مرحلة (Power Stage) ، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 160.16 كم، منها 61.70 كم مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ويقام الرالي بدعم من شركة زين الأردن.

وتقام الأربعاء عملية التدقيق الإداري، والفحص الفني للسيارات، في موقف التدريب في نادي السيارات الملكي، وسيتم إصدار مسار الرالي يوم الخميس اضافة إلى التدريب على المسار، وسيعقد الاجتماع الأول للجنة الحكام، في نادي السيارات الملكي والإعلان عن قائمة المصرح لهم بالانطلاق وترتيب الانطلاق في نفس اليوم.

ويشارك في الرالي في المجموعة (NR4) المتسابقون شادي شعبان وشاكر جويحان وعيسى ابو جاموس وإيهاب الشرفا والشيخ بدر الفايز وفي المجموعة (M2) يشارك المتسابقون عاصم عارف ويوسف الأسمر وسامي فليفل وسلامة القماز وزياد مقداد ، ويشارك في المجموعة (TN)، المتسابقون غيث القبطي وهاشم كلبونة والحسن الخطيب.

متصدرو الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات بعد الجولة الثالثة مؤقتا

يتصدر الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات بعد الجولة الثالثة مؤقتا عيسى أبو جاموس برصيد 60 نقطة ويلحق به أحمد شعبان في المركز الثاني برصيد 59.5 نقطة ويحتل شاكر جويحان المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

كما يحتل شادي شعبان المركز الأول للمجموعة (NR4) بعد الجولة الثالثة مؤقتا برصيد 48 نقطة، ويحتل عيسى أبو جاموس المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ويحتل إيهاب الشرفا المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويتصدر الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات للملاحين بعد الجولة الثالثة مؤقتا طارق الطاهر برصيد 57.5 نقطة ويحتل سامر عيسى المركز الثاني برصيد 54.5 نقطة ويحتل عماد جمعة المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

ويحتل سامر عيسى المركز الأول للمجموعة (NR4) بعد الجولة الثالثة مؤقتا برصيد 48 نقطة، ويحتل طارق الطاهر المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ويحتل عماد جمعة المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ويحتل يوسف الأسمر المركز الأول للمجموعة (M2) للمتسابقين بعد الجولة الثالثة مؤقتا برصيد 43 نقطة، ويحتل سامي فليفل المركز الثاني بذات الرصيد ويحتل سلامة القماز المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

ويحتل نبيل كيال المركز الأول للمجموعة (M2) للملاحين بعد الجولة الثالثة مؤقتا برصيد 43 نقطة، ويحتل أحمد الخطيب المركز الثاني بنفس الرصيد، وتحتل نانسي المجالي المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

ويحتل هاشم كلبونة المركز الأول للمجموعة (TN) للسائقين بعد الجولة الثالثة مؤقتا برصيد 43 نقطة، ويحتل فارس الأسعد (فلسطين) المركز الثاني برصيد 25 نقطة، فيما يحتل غيث القبطي المركز الثالث بنفس الرصيد.

ويحتل مصطفى عطاري المركز الأول للمجموعة (TN)للملاحين بعد الجولة الثالثة مؤقتا برصيد 43 نقطة، ويحتل جاد نباص المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ويحتل طارق الأسعد المركز الثالث بنفس الرصيد.

قائمة المشاركين في الرالي الوطني الرابع

ويشارك في الرالي 13 متسابقا هم شادي شعبان وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 9، وعاصم عارف وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة رينو كليو آر اس ، وشاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي على متن سيارة 10، وعيسى أبو جاموس وملاحه طارق الطاهر على متن سيارة ايفو 9، والشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن ايفو 10، وإيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 10، ويوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال على متن سيارة سوبارو امبريزا ان 12، وسامي فليفل وملاحه أحمد الخطيب على متن ايفو 7، وسلامة القماز وملاحه فايز القماز على متن سيارة ايفو 6، وزياد مقداد وملاحه أمجد الحريبات على متن رينو كليو، وغيث القبطي وملاحه طارق الأسعد على متن رينج روفر كلاسيك وهاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على متن بلاك إيريس، والحسن الخطيب وملاحه محمد عطاري على متن تويوتا اف جي كروزر.