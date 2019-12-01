الإعلان عن قائمة الناشئات لبطولة غرب آسيا

عمان – أعلن اليوم الأحد، الجهاز الفني لمنتخب الناشئات تحت 15 لكرة القدم، بقيادة المدرب عز الدين شيح، قائمة اللاعبات استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا بالفترة من 12 – 16 الشهر الحالي بالاردن.

وضمت القائمة 23 لاعبة: هديل الزوايدة، ملاك عامر، مجد محمد، تقى غازي، تولين الشويات، حبيبة عقل، حلا مرار، راما مازن، رانيا حمدان، رنيم ماهر، ريتال الشوبكي، ريتاج درباس، سار الطميزي، شهد محمد، ياسمين الأجرب، فرحة منصور، كندا التيتي، ماريا أبو طير، مرح معتز، نتالي مصاروة، نور عمر، هدى الصوري، يافا علوة.

وأكد شيح أن إعلان القائمة جاء بالتشاور مع الجهاز الفني المعاون، بعد الوقوف على المستوى الفني لجميع اللاعبات، مشيراً الى أنها ضمت العديد من الأسماء المميزة من كافة الأندية.

وأضاف: نستعد رفقة الجهاز الفني واللاعبات لخوض المنافسات، والظهور الجيد الذي يليق بسمعة الكرة النسوية الاردنية، خاصة وأنهن يشاركن في بطولة دولية لأول مرة، وتعتبر فرصة مناسبة للتعرف على أجواء المسابقات الخارجية.

وختم: نتطلع للمحافظة على لقب غرب آسيا للمرة الثانية على التوالي، خاصة وأن البطولة تقام بالاردن، ونمتلك الافضلية لتحقيق ذلك.

وتقام البطولة على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة نظيره السوري عند السادسة مساء الخميس 12 الحالي، ثم لقاء لبنان بذات التوقيت السبت 14 منه، ويختتم مشواره امام فلسطين الإثنين 16 من ذات الشهر.

وحسب نظام البطولة، تتنافس الفرق المشاركة ضمن مجموعة واحدة، ويتوج باللقب المنتخب الحاصل على أعلى نقاط.

ويضم الجهاز الفني والإداري لمنتخب الناشئات المدرب عز الدين شيح، الإدارية الاء أبو قشة، مساعد المدرب شروق الشاذلي، مدرب الحراس أكرم السطري، مدرب اللياقة البدنية محمد جتكر، المسؤول الإعلامي أحمد الزاغة، المعالج سندس المصري، مسؤول اللوازم محمد العلاونة.