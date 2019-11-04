الإعلان عن قائمة “النشامى” لمواجهتي أستراليا وتايبيه

عمان – الغد – أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، قائمة ضمت (26) لاعباً استعداداً لمواجهتي استراليا والصين تايبيه، يومي 14 و19 الشهر الحالي، على استاد الملك عبدالله الثاني، ضمن تصفيات المونديال.

وضمت القائمة: عامر شفيع، أحمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، احسان حداد، محمد الدميري، سالم العجالين، محمد بني عطية، خليل بني عطية، نور الروابدة، احمد سمير، بهاء عبد الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، احمد عرسان، موسى التعمري، حمزة الدردور، ياسين البخيت، عبدالله العطار وبهاء فيصل.

ويواصل النشامى تدريباته اليومية، صباحاً ومساءً، منذ الشهر الماضي ، استعداداً للقاء استراليا ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 بالصين.

وينتظر ان يخوض المنتخب صباح غدٍ الثلاثاء ، تمريناً في مركز اللياقة بالاتحاد، قبل ان يجري عند الخامسة والنصف مساءً تدريباً على ملعب خريبة السوق، بحضور وسائل الاعلام.

في المقابل، يكتمل وصول وفد المنتخب الاسترالي الى العاصمة عمان الاحد القادم، على ان يبدأ تدريباته صباح الاثنين تأهباً لـ قمة المجموعة الثانية.

ويستقر النشامى في وصافة المجموعة، برصيد (7) نقاط، مع صدارة استراليا للترتيب بـ9 نقاط، فيما تحتل الكويت المركز الثالث بـ(4)، مع بقاء نيبال رابعاً بـ3، ومنتخب الصين تايبيه اخيراً خالي الوفاض.

ويتأهل بطل كل مجموعة الى جانب افضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، الى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع ضمان مشاركتها في النهائيات الآسيوية 2023 في الصين.