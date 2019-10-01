الإعلان عن قائمة لاعبي منتخب الكرة لمواجهات سنغافورة والكويت ونيبال

عمان – الغد – أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، قائمة ضمت (28) لاعباً استعداداً لمواجهة سنغافورة ودياً، ولقائي الكويت ونيبال بالتصفيات المونديالية، أيام 5 و10 و15 الحالي على ستاد عمان.

وشهدت القائمة تواجد: عامر شفيع، أحمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، طارق خطاب، أنس بني ياسين، يزن العرب، براء مرعي، أحمد الصغير، فراس شلباية، ورد البري، إحسان حداد، محمد الدميري، محمد بني عطية، سالم العجالين، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، أحمد سمير، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، أحمد عرسان، ياسين البخيت، موسى التعمري، محمود أبو زريق، بهاء فيصل، عبدالله العطار.

ويخوض المنتخب الوطني مباراته الودية أمام سنغافورة عند السابعة مساء السبت بحضور (21) لاعباً من القائمة، وبغياب المحترفين بالخارج، على ان يلتحقوا بالتجمع صباح الاثنين، مع امكانية انضمام فيصل بالتجمع قبل الموعد المحدد.

وتشهد تدريبات النشامى اليومية حضور (15) لاعباً فقط من القائمة النهائية، حيث يلتحق لاعبو الجزيرة بالمنتخب قبل (48) ساعة من مواجهة سنغافورة الودية، مع انتهاء ارتباطهم بخوض اياب نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب القارة.

ويستقر النشامى في مقدمة ترتيب فرق المجموعة الثانية بالتصفيات، بالشراكة مع الكويت واستراليا ونيبال بـ3 نقاط، مع بقاء الصين تايبيه اخيراً دون اي نقطة، بعد نهاية الجولة الثانية.

ويتضمن مشوار المنتخب الوطني في التصفيات، خوض أربع مباريات متتالية في العاصمة عمان، ابتداءً من استضافة الكويت ونيبال الشهر الجاري، ثم استراليا 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والصين تايبيه بعدها خمسة أيام.

ويتوقف مشوار التصفيات حتى 31 آذار (مارس) من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران (يونيو) في كاتماندو، قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.