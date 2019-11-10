الإعلان عن قائمة منتخب الشابات لبطلو غرب آسيا

عمان – الغد – أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشابات تحت 18 عاما لكرة القدم، بقيادة المدرب عز الدين شيح، قائمة أولية للمشاركة في بطولة غرب آسيا، بالفترة من 29 كانون الأول المقبل، حتى 6 كانون الثاني بالعاصمة البحرينية المنامة.

وضمت القائمة التي اعلن عنها اليوم الأحد 27 لاعبة: ديانا الجولاني، جيفارا الطميزي، جود العبادي، روند هاشم، روعة الصوري، أسيل خالد، ألين السويلميين، آية عمرو، إيناس الجماعين، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، جنى عصفور، جنى قبج، زينة حازم، سارة محمد، سيما اللهيمق، عليا نائل، لجين البطوش، ليان عجارمة، لين ابو سعد، لينا معايعة، مسك أبو غوش، هلالة علي، نور مشايخ، نور الفايز، ميناس العطار، ملاك محمد.

وأكد شيح أن إعلان القائمة جاء بعد اختبارات عديدة استمرت لمدة اسبوعين، لأكثر من 65 لاعبة من الأندية وخارجها، بعد وقوف الجهاز الفني على مستوى جميع اللاعبات، من حيث الأداء والمستوى المهاري، الى جانب اللياقة البدنية.

في المقابل، أجرى المنتخب تدريبه أمس السبت على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، حيث ركز الجهاز الفني على الحالة البدنية للاعبات، بإشراف مدرب اللياقة محمد جتكر.

ويضم الجهاز الفني والإداري لمنتخب الشابات المدرب عز الدين شيح، الإدارية سهاد عبدالله، مساعد المدرب أسيل البربراوي، مدرب الحراس أكرم السطري، مدرب اللياقة البدنية محمد جتكر، المسؤول الإعلامي أحمد الزاغة، المعالج سندس المصري، مسؤول اللوازم زيد العرامي.