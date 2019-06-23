الإعلان عن قائمة منتخب الناشئين لغرب آسيا

عمان – الغد – أعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 15، عن قائمة اللاعبين للمشاركة في بطولة غرب آسيا السابعة، والمقامة بالأردن بالفترة من 1 حتى 11 تموز (يوليو) المقبل، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وضمت القائمة التي أعلن عنها المدرب خليل فطافطة 24 لاعباً: عبد الرحمن الشلة، معاذ أبو الرب، أوس مغايرة، سراج المعايطة، أدهم الرفاعي، أحمد أيمن، أحمد المالوخ، علي العزايزة، علي حجبي، عمرو الزيتاوي، أيهم هشام، بشار الطعاني، إبراهيم الجدي، جعفر سمارة، جواد الدبس، محمد عبيدات، عمر العزازمة، عمر مرار، صهيب القاضي، عبد القادر العالم، معاذ عليمات، نجم الأيوبي، ابراهيم العواودة، محمد السيد.

ويبدأ المنتخب مشواره في البطولة بلقاء نظيره العماني عند السابعة مساء الإثنين 1 تموز (يوليو) ، ويلاقي منتخب فلسطين ذات التوقيت مساء الجمعة 5 من الشهر ذاته، ضمن مباريات الدور الأول.

ويضم الجهاز الفني والإداري بالإضافة لفطافطة، الإداري سند العواملة، مساعد المدرب خالد لافي، مدرب الحراس سعيد عليا، مدرب اللياقة محمد جتكر، المسؤول الإعلامي أحمد الزاغة، الدكتور ناصر حمدان، المعالج عبدالله الحراسيس، ومسؤول المعدات زيد العرامي.