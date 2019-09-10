الإعلان عن قائمة منتخب الناشئين للتصفيات الآسيوية

عمان – الغد – أعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 16 عاما لكرة القدم، الثلاثاء، قائمة اللاعبين للمشاركة بالتصفيات الآسيوية، والتي تنطلق يوم السبت 14 أيلول (سبتمبر) في الاردن.

وضمت القائمة التي أعلن عنها المدرب خليل فطافطة 22 لاعباً، وهم: عبد الرحمن الشلة، معاذ أبو الرب، أوس مغايرة، سراج المعايطة، أدهم الرفاعي، أحمد أيمن، علي العزايزة، علي حجبي، عمرو الزيتاوي، أيهم هشام، بشار الطعاني، إبراهيم الجدي، جعفر سمارة، جواد الدبس، محمد عبيدات، عمر العزازمة، عمر مرار، صهيب القاضي، عبد القادر العالم، معاذ عليمات، ابراهيم العواودة، سيف الطاهر.

وأكد فطافطة أن اختيار القائمة النهائية، جاء بالتشاور مع الجهاز الفني المعاون، وأن جميع اللاعبين شاركوا في بطولة غرب آسيا، باستثناء اللاعب سيف الطاهر الذي تم استدعاؤه لاحقاً، مضيفاً: “سندخل التصفيات بصفوف مكتملة، وجاهزين بنسبة كبيرة لخوض غمار المنافسة، وحجز بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية”.

ويشارك المنتخب بالتصفيات لحساب المجموعة الاولى، حيث يفتتح مشواره بلقاء منتخب نيبال عند الساعة 5:00 عصر السبت، ويلاقي سريلانكا في تمام الساعة 8:00 مساء الأربعاء، ويلتقي الكويت عند الساعة 5:00 عصر الجمعة، ويختتم مبارياته بمواجهة طاجيكستان في تمام الساعة 8:00 مساء الأحد.