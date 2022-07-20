الإعلان عن مخرجات لجنة التحديث الإداري خلال أيام

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة بصدد إطلاق البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي التي تم الإعلان عنها أخيراً، كما ستعلن خلال العشر الأيام المقبلة عن مخرجات لجنة التحديث الإداري بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت الخصاونة إلى أن مجلس النواب ينظر حالياً بقانون ينظم البيئة الاستثمارية في المملكة، ويهدف إلى تعزيز الاستثمار ودور القطاع الخاص، وسيتصدى للفقر والبطالة، وسيتوازى العمل على ذلك مع حرص الحكومة على رفع مستوى التدريب المهني للشباب.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على الاستجابة للطلبات التي قدمت خلال اللقاء، منوهاً إلى وجود صعوبات لا يتفرد بها الأردن وحده، وعلى رأس هذه التحديات ارتفاع نسب التضخم، وهي أزمة عالمية ناتجة عن الأزمة الأوكرانية والأزمات الدولية الأخرى.