الإفتاء الفلسطيني: المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم

رام الله- رفض مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تصريحات مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، حول” احقية الصلاة في المسجد الاقصى لغير المسلمين وتقسيمه زمانيا ومكانيا بين اتباع الديانات”، مؤكدا ان المسجد الاقصى للمسلمين وحدهم دون غيرهم، وان زيارته مشروطة من خلال البوابة الشرعية الفلسطينية، أو من خلال الأردن صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.

واكد المجلس في بيان اليوم الخميس، ردا على تصريحات كوشنير قبل ايام، أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم ولن يشاركهم فيه أحد، معيدا التأكيد على ما جاء في الفتوى الصادرة عن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك سماحة الشيخ محمد حسين، والخاصة بحكم زيارة الأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك وهما يرزحان تحت الاحتلال الإسرائيلي، والتي “اشترطت خلو أي زيارة فردية أو جماعية لفلسطين وقدسها من أي إجراء يصب في مصلحة تطبيع علاقات المسلمين مع الاحتلال، الذي يأسر الأرض والشعب الفلسطيني والقدس والاقصى”.

وقال المجلس إن سلطات الاحتلال تقوم باعتداءات يومية على الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه من هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وتشريدهم، في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية، لصالح زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع نطاق المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن صمود الشعب الفلسطيني وإرادته القوية لن تفشلها ممارسات الاحتلال الجائرة والعدوانية الهادفة لنزع حقه في الحياة، والنيل من عزيمته.

واشار الى أن سلطات الاحتلال تطبق إجراءات تدريجية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بصورة استفزازية تعبر عن أطماع ونوايا خبيثة، وتهدف إلى عرقلة إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. وفي سياق ذي صلة؛ أدان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين قيام مستوطنين متطرفين باعتلاء سطح المسجد الإبراهيمي، ورفع أعلام إسرائيلية ولافتات تحمل عبارات استفزازية على أسواره، مؤكداً أن المسجد الإبراهيمي إسلامي، وخاص بصلاة المسلمين وعباداتهم وحدهم.-(بترا)