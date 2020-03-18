آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

“الإفتاء” تؤكد وجوب التأكد من صحة المعلومات وحرمة الشائعات

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- دعت دائرة الإفتاء العام إلى وجوب التأكد من صحة المعلومات وأخذها من مصادرها المعتمدة ويحرم ترويج الشائعات ونقل الأخبار بلا توثّق، لاسيما المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وأساليب العلاج وأعداد المرضى والمصابين.
وقالت الدائرة في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن تناقل الإشاعات والمعلومات المغلوطة، من شأنه إثارة الذعر والهلع بين الناس، ما يحتم وقف هذا التداول للشائعات، ليتمكّن المسؤول من اتخاذ الإجراءات الناجعة والمناسبة حيال هذه الأزمة، لنصل إلى وطن آمن ومعافى من كل سوء بإذن الله.
ويأتي بيان دائرة الإفتاء، ضمن سلسلة رسائلها التوعوية، والرامية إلى بث الروح الإيجابية والتكاتف بين المواطنين، ونبذ الشائعات، في مثل هذا الظرف الدقيق. (بترا)

مقالات ذات صلة

رسالة من الجيش العربي للأردنيين – فيديو

منذ 56 دقيقة

كورونا توقف عجلة العالم.. والصين تبدأ الاستفاقة من “السبات الفيروسي”

منذ ساعة واحدة

“الصحة العالمية”: ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 8657

منذ ساعتين

“وزارة الثقافة” تساهم في الجهد الوطني لمكافحة وباء “كورونا”

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock