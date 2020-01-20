“الإفتاء” تحرم على المترشحين للانتخابات وناخبيهم من القيام بهذا الأمر

عمان- الغد- حرمت دائرة الافتاء العامة أن يقوم أي من المترشحين للانتخابات -بشكل عام- بصرف المكافآت المالية لأعضاء الهيئة العامة، الذين يعملون في المؤسسة التي يديرها.

وأكدت الدائرة، ردا على سؤال عن الحكم الشرعي لتوزيع مكافآت مالية من قبل احد المترشحين للانتخابات على أعضاء الهيئة العامة في مؤسسة التي يديرها رغم أنها شركة مساهمة عامة، اكدت بأنه يحرم على المرشح للانتخابات تقديم الأموال والرشاوى لشراء الأصوات، وكذلك يحرم على الناخب أن يتأثر بأعطيات أو هبات المرشحين؛ لأن الإدلاءَ بالصوت إدلاءٌ بشهادة، وهذه لا تصلح أن تكون محلاًّ للبيع أو المساومة، وأيُّ مالٍ يتقاضاه نتيجة ذلك مالٌ حرام، سيُسأل عنه أمام الله تعالى.

واوصت الدائرة المرشحين والناخبين بأن يتقوا الله تعالى، وأن يقوموا بمسؤوليتهم بصورة صحيحة، وأن يبتعدوا عن الغشّ والكذب والتعاملات المحرمة في العملية الانتخابية، لنتمكن من النهوض بوطننا إلى ما فيه الخير والصلاح.