الإفتاء: غدا الاثنين هو الأول من شهر رمضان المبارك

عمان– أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة، أن يوم غد الاثنين هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، بعد تمكن الدائرة من رؤية هلال الشهر الفضيل في سماء المملكة. وجاء الإعلان عن ذلك، خلال الاحتفال الديني الذي أقامته دائرة الافتاء العام في مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه اليوم السبت.

وقال الخلايلة خلال الاحتفال الذي حضره سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل، ورئيس المحكمة الشرعية العليا، واصحاب الفضيلة المفتين والقضاة الشرعيين وعلماء وشخصيات سياسية واعلامية، انه ثبت لمجلس الإفتاء رؤية هلال ليكون يوم غد الاثنين هو الاول من شهر رمضان المبارك.

ورفع سماحة الدكتور الخلايلة بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات الى جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني والى الاسرة الهاشمية والاسرة الاردنية الواحدة، والامتين العربية والإسلامية.-(بترا)