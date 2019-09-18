عمان-الغد- أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، بأنه وبجهود حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة المختصة الأردنية، قامت السلطات المعنية في دولة ليبيا الشقيقة بالإفراج عن اثنين من أصل ثلاثة مواطنين أردنيين كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من عام.

وأوضح القضاة بأن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ، قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي محمد الطاهر سياله الأسبوع الماضي، ابلغه بقرار حكومة بلاده الافراج عن المواطنين الأردنيين الذين كانوا محتجزين لديهم.

وعبر القضاة عن شكر وتقدير المملكة لحكومة ليبيا الشقيقة لاستجابتها لطلب المملكة بإطلاق سراح مواطنينا والعمل على تأمين عودتهم سالمين الى أرض الوطن، حيث سيصلون في تمام الساعة 7:30 مساء هذا اليوم الاربعاء ، الى مطار الملكة علياء الدولي.

وأعرب الناطق الرسمي عن أمله ايضا بالإفراج قريبا عن المواطن الأردني الثالث خلال فترة زمنية قصيرة حسب ما وعد الجانب الليبي الشقيق مؤكدا بأن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ستستمر بجهودها واتصالاتها مع الجانب الليبي الشقيق الى ان يتم تأمين عودة المواطن الثالث الى المملكة.

هذا وشكر القضاة وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا وسفير دولة ليبيا الشقيقة المعتمد لدى المملكة الدكتور محمد البرغثي على الجهود المبذولة في هذا المجال والتي جاءت لتعبر مجددا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا الشقيقين. وفي الختام توجه القضاة بالتهنئة لذوي المواطنين بسلامة عودتهم إلى أرض الوطن.