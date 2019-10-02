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الإفراج عن أردنيين محتجزين في ليبيا

منذ 21 دقيقة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

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عمان- الغد- أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة أنه وبعد متابعة واتصالات حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة الامنية المختصة في الدولة الاردنية، تم اليوم الإفراج عن المواطنين الأردنيين علاء جمال محمود أبورجيع و شقيقه مروان جمال محمود أبورجيع اللذين كانا محتجزين في دولة ليبيا منذ أكثر من شهر.

هذا وسيصل المواطنان إلى مطار الملكة علياء الدولي في تمام الساعة ١:٣٠ بعد ظهر اليوم الاربعاء.

واوضح القضاة بان جهودا حثيثة قامت بها الوزارة والأجهزة الامنية المختصة منذ تلقيها خبر الاعتقال. حيث تكللت هذه الجهود بالإفراج عن المواطنين الاردنيين صباح اليوم وتم تأمين عودتهما سالمين بحمد الله الى المملكة.

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