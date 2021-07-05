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الإفراج عن الأسير الأردني في سجون الاحتلال ثائر شعفوط

منذ 4 ساعات
الأسير الأردني في سجون الاحتلال ثائر شعفوط
الأسير الأردني في سجون الاحتلال ثائر شعفوط

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عمان-الغد- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عصر الاثنين، عن الأسير الأردني ثائر شعفوط (36 عام) بعد قضائه مدة محكوميته البالغة 28 شهراً بالإضافة إلى غرامة مالية مقدارها 3000 دينار، بحسب الناطق الاعلامي للجنة الوطنية لشؤون الأسرى الاردنيين فادي فرح.
الجدير بالذكر أن الأسير شعفوط اعتقل بتاريخ 17/4/2019 بتهمة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وأفرج عنه على معبر الظاهرة قرب الخليل وسيتم الترتيب لقدومه للأردن في أقرب وقت حسب ما صرح به أهله.
يذكر أن في سجون الاحتلال 18 أسيراً أردنياً و30 مفقوداً يعانون أوضاعاً إنسانية سيئة بالإضافة لعدم القدرة على التواصل مع أهاليهم وزيارتهم أسوة بالأسرى الفلسطينيين.

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