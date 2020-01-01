الإفراج عن المواطن الأردني فادي عفارا الموقوف في ليبيا

عمان-الغد- غادر المواطن الأردني فادي عفارا، الذي كان موقوفا في ليبيا، طرابلس الليلة باتجاه عمان بعد أن أفرجت السلطات الليبية عنه.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز إن السيد عفارا سيصل عمان بعد ظهر الغد.

وأوضح ان وزارة الخارجية بذلت جهودا حثيثة واجرت اتصالات مكثفة من أجل إطلاق سراح السيد عفارا انتهت إلى قرار الحكومة الليبية إطلاق سراحه.

وقال إن وزير الخارجية الليبي الدكتور محمد سيالة ابلغ وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قرار الإفراج خلال اتصال هاتفي بينهما أمس.

وقال الفايز إن خدمة المواطن الأردني ومتابعة قضاياه خارج أرض الوطن هو في مقدمة أولويات الوزارة تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

ولفت الفايز إلى أنه كان قد تم في ايلول الماضي الإفراج عن مواطنين اردنيين كانا أيضا محتجزين في ليبيا.

وشكر الفايز الحكومة الليبية على تعاونها في حل القضية وإطلاق سراح عفارا الليلة والمواطنين الإثنين سابقًا.