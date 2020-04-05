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الإفراج عن النواصرة بموجب كفالة بعد خرقه للحظر

منذ 16 دقيقة
نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة- (ارشيفية)

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طلال غنيمات

عمان – اكد مسؤول قسم الاعلام في نقابه المعلمين ان نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة، تم الافراج عنه بموجب كفاله من مركز امن صويلح بعد ان تم توقيفه من قبل احدى نقاط الغلق نتيجه وجود مخالفة لقرار حظر التنقل والتجول بعد الساعه السادسه مساءا حيث تم الطلب منه التوجه الى مركز امن صويلح لاتخاذ اجراءات بحق مخالفته مؤكدا انه تم ضبطه اثناء توجهه من دار النقابه إلى منزله في محافظه جرش.
واكد النعيمي على الشكر لكل من كان له دور في عمليه تكفيل الدكتور النواصره حيث سيتم عرضه على المدعي العام اليوم ودفع الغرامة المترتبه على مخالفه قرار حظر التجول.
من جهته قال مصدر امني ل “الغد” انه تم توقيف الدكتور النواصرة من قبل احد نقاط الغلق الموجوده على الطرق العامه حيث انه تاخر بعد الساعه السادسه مساء وهذا يعتبر خرق قرار حظر التجول والذي سمعها فقط من الساعه العاشره حتى الساعه السادسه من مساء كل يوم بموجب قرارات الدفاع الصادره عن الحكومه وانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وعرضه على المدعي العام .
واكد المصدر الأمني انه تم حجز مركبته في الساحات المخصصه لحجز المركبات ضمن المدة القانونيه المحددة بموجب قرار الدفاع.

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