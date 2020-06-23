الإفراط بالاعتماد على التكنولوجيا.. هكذا تؤثر عليك!

علاء علي عبد

عمان – في عصر التكنولوجيا والحداثة الذي نعيشه حاليا أصبحنا، وعلى غير المتوقع، أقل إنتاجية وأكثر بطئا في غالبية ما نقوم به. فبحسب العديد من الخبراء فإن الإفراط بالاعتماد على التكنولوجيا ووسائلها العصرية أدى لتراجع قدراتنا الذهنية وفعاليتنا بما نقوم به..

عندما يتعلق الأمر بقدرات المرء الذهنية فإنه على الأغلب لا يفكر بتغذية ذهنه بما هو مفيد كما يفعل مع متاعبه الجسدية عندما يلجأ للطعام الصحي الذي يساعد الجسد على تجاوز ضعفه، على الرغم من أن الذهن أيضا يحتاج من المرء الاعتناء بصحته لتجنيبه ما يمكن تسميته بالتدهور المعرفي الذي بات منتشرا بين الكثيرين منا. فيما يلي نستعرض عددا من العادات التي أصبحت جزءا من حياتنا العصرية بالرغم من سلبيتها: