الإفراط بالتفكير.. حينما يتفاقم ويؤثر بالصحة النفسية

عمان – عندما تواجه قرارًا مهمًا مثل: اختيار جامعة، تبديل الوظائف، شراء سيارة، الزواج أو الطلاق ربما تفكر مليًا في النتائج المحتملة. هذا منطقي للغاية: إن النفقات الرئيسية أو تغيير الحياة يتطلب دراسة وتفكيرا شاملا. بحسب ما نشر موقع GoodRx health

لكن في بعض الأحيان قد تجد نفسك تقلب كل فكرة تقريبًا مرة تلو والأخرى في عقلك. قد تبالغ في التفكير حتى في الخيارات الصغيرة وتتساءل عن “ماذا لو” لدرجة أنك تتجمد وتتقاعس عن العمل. يسمي الخبراء هذا “التفكير المفرط”.

من الطبيعي أن يكون “في رأسك” أحيانًا. لكن التفكير المفرط المزمن يمكن أن يعيق نومك، عملك، علاقاتك، صحتك، أو جوانب أخرى من حياتك اليومية. أتعتقد أنك قد تكون مفرط التفكير؟ إليك ما يجب أن تعرفه.

ماذا يعني الإفراط في التفكير؟

الإفراط في التفكير– ويعرف أيضًا باسم الاجترار- هو عندما تفكر بشكل متكرر في نفس الفكرة أو الموقف مرارًا وتكرارًا لدرجة أنه يعيق حياتك. ينقسم الإفراط في التفكير عادةً إلى فئتين: اجترار الماضي أو القلق بشأن المستقبل.

إذا كنت تعاني من الإفراط في التفكير، فقد تشعر أنك عالق أو غير قادر على اتخاذ أي إجراء على الإطلاق. قد يكون من الصعب إخراج الأفكار من عقلك أو التركيز على أي شيء آخر. في بعض الأحيان، قد يؤدي التفكير المفرط إلى جعل الأمور أسوأ.

تقول جيسيكا فولي، اختصاصية نفسية: “السمة المميزة للتفكير المفرط هي أنه غير منتج”. “من الأمثلة على ذلك قضاء ساعات في اجترار قرار ما وربما تفويت الموعد النهائي أو فقدان النوم”.

الإفراط في التفكير ليس الشعور بالتوتر أو القلق بشأن ظرف معين. إن وجود الكثير من الأفكار حول الموقف المجهد على المدى القصير يمكن أن يدفعك إلى اتخاذ خطوة. عندما تكون متوترًا بشأن عرض تقديمي مهم للعمل، على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك هذا التوتر في الانطلاق إلى العمل.

تقول فولي: “ليس كل تفكير مفرط سيئًا”. ولكنه يصبح غير صحي عندما يمنعك من اتخاذ إجراء أو يتعارض مع حياتك اليومية ورفاهيتك.

هل الإفراط في التفكير هو اضطراب عقلي؟

الإفراط في التفكير ليس اضطرابًا عقليًا معترفًا به بحد ذاته. ومع ذلك، توصلت الأبحاث إلى أنه غالبًا ما يرتبط بحالات الصحة العقلية الأخرى، بما في ذلك:

اكتئاب، اضطرابات القلق، اضطراب الوسواس القهري ، واضطراب ما بعد الصدمة.

وجدت إحدى الدراسات علاقة ثنائية بين الإفراط في التفكير ومشاكل الصحة العقلية الأخرى. يمكن أن تساهم المستويات العالية من التوتر والقلق والاكتئاب في الإفراط في التفكير. وفي الوقت نفسه، قد يترافق الإفراط في التفكير مع زيادة التوتر والقلق والاكتئاب.

بعد حدث صادم، من الشائع أيضًا أن تكون شديد اليقظة – في حالة تأهب قصوى للخطر في جميع الأوقات. يعاني بعض الأشخاص من اليقظة المفرطة مثل التفكير المفرط في الحالات المحتملة للمتاعب. تقول فولي: “يمكن أن يصبح دماغنا “عالقًا” في وضع الكر والفر ويتجمد ويواصل البحث عن التهديدات أو حتى التهديدات المتصورة.

كيف يمكنك التوقف عن التفكير المفرط في كل شيء؟

لن يحدث ذلك على الفور، ولكن يمكنك كسر دائرة الإفراط في التفكير. اتبع هذه النصائح الخمس من الخبراء للبدء:

1) تتبع المحفزات والمؤثرات

القليل من اليقظة والانتباه يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً نحو السيطرة على التفكير الزائد. احتفظ بدفتر يوميات واكتب لحظات معينة تسبب لك الإفراط في التفكير أو القلق. بعد فترة، ستبدأ في الملاحظة والتعرف على محفزات التفكير الزائد قبل حدوثها. سيساعدك هذا على تطوير استراتيجية للتكيف مع المواقف التي تعرف أنها ستؤدي إلى الإفراط في التفكير.

2) تحدى أفكارك

قد لا تشعر بذلك، لكن ليس عليك أن تصدق كل ما يفكر فيه عقلك. من الطرق الفعالة لسحق التفكير الزائد تحدي المخاوف واجترار الأفكار والنظر إليها بموضوعية.

3) احصل على المساعدة من أصدقائك

هل يخبرك الناس غالبًا أنك قلق أو تفكر كثيرًا؟ ربما هم على حق. احصل على منظور حول مشكلة ما عن طريق مطالبة صديق موثوق به أن يزن بأفكاره ويدفعك عندما تبدو عالقًا في رأسك.

اختر صديقًا يعرف بالفعل كيفية إدارة التفكير المفرط. توصلت الأبحاث إلى أن الاجترار المشترك- مناقشة المشاكل بشكل مفرط وإعادة طرحها بين الأصدقاء – يمكن في الواقع أن يزيد القلق سوءًا.

4) نشط جسدك

تشير الكثير من الأبحاث إلى أن التمارين الرياضية قد تحسن الاكتئاب والقلق واضطرابات الصحة العقلية الأخرى. قد تساعد التمارين الرياضية في التخلص من التفكير الزائد المزمن أيضًا. تقول فولي: “حتى المشي لمدة 5 دقائق حول المبنى يمكن أن يرسل تدفقًا للمواد الكيميائية والهرمونات الجيدة، مثل الإندورفين، إلى أدمغتنا”.

قد تساعد الحركة الجسدية أيضًا في إخراج جهازك العصبي من وضع التجمد والكر والفر. قد يساعد ذلك في تهدئة أي اجترار مرتبط بالصدمة تواجهه.

5) اطلب المساعدة من محترف

تقول فولي: “إذا بدا أن (التفكير المفرط) يتولى أكثر مما تريد، فقد يكون من الجيد أن ترى مختص في الصحة العقلية أو التحدث مع طبيب الرعاية الأولية حول هذا الموضوع”.

إضافة إلى مشاكل الصحة العقلية، تضيف فولي أنه إذا ترك دون رادع، فإن الإجهاد المرتبط بالتفكير الزائد قد يؤدي إلى أعراض صحية جسدية مثل:

الصداع، إعياء، مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو الإسهال، وصعوبة النوم.

إذا كنت تعاني من الإفراط في التفكير، يمكن للمعالج أو المستشار مساعدتك على تعلم استراتيجيات التأقلم لإدارة الاجترار. يمكنهما أيضًا المساعدة في تحديد ومعالجة أي أسباب كامنة وراء الإفراط في التفكير، مثل القلق أو الاكتئاب.

حلا محمود مصطفى/ صيدلانية