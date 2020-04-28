الإقبال على المخاطرة يهبط بالذهب 1 %

لندن – انخفض الذهب قرابة واحد بالمائة أمس إذ تعزز الإقبال على المخاطرة بفضل تخفيف بعض الدول للقيود المتعلقة بفيروس كورونا، على الرغم من أن المخاوف والآمال بشأن المزيد من التحفيز أبقت المعدن الأصفر قرب مستوى 1700 دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 1702 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل 1.4 بالمائة خلال الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 1716.20 دولار للأوقية.

وأعلنت بعض الدول، ومن بينها إيطاليا ونيوزيلندا، عن تخفيف إجراءات العزل العام وبدا أن المزيد من المناطق في الولايات المتحدة تتأهب لاستئناف الأنشطة.

لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن من الخطر جدا تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة خوفا من موجة ثانية مميتة من التفشي.

وأدى إغلاق الشركات لأن يتقدم عدد قياسي يبلغ 26.5 مليون أميركي بطلبات للحصول على إعانة البطالة منذ منتصف آذار (مارس) ومن المرجح أن يدفع ذلك معدل البطالة إلى 16 بالمائة أو أعلى من ذلك في التقرير القادم.

وارتفعت معظم الأسهم الآسيوية بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في تعاملات متقلبة مع انخفاض أسعار النفط مما فاق في أثره التفاؤل بشأن إعادة فتح اقتصادات بعينها.

ومقابل منافسين رئيسيين، ارتفع الدولار، مما يزيد تكلفة الذهب على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي اجتماعيهما بشأن السياسات هذا الأسبوع، عقب اجتماع بنك اليابان المركزي الذي مدد التحفيز النقدي أمس الاثنين وتعهد بشراء قيمة لم يحددها من السندات لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذ أنه يعتبر في العادة تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1945.86 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 756.07 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 1.9 بالمائة إلى 14.99 دولار للأوقية.

وفي أسواق العملة، استقر الدولار الأميركي أمس فيما تسود حالة من الترقب في أسواق العملة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع فيما أدي انخفاض جديد لأسعار النفط إلى توخي الحذر إزاء المخاطرة.

واستقرت العملة الأميركية أمام معظم العملات الرئيسية، باستثناء الدولار النيوزيليندي الذي هبط نتيجة توقعات بمزيد من التيسير النقدي.

وأدى انخفاض خام القياس العالمي برنت خمسة بالمائة والخام الأميركي 13 بالمائة، فيما لا ينبئ بالخير للطلب العالمي، إلى توقف مكاسب الدولار الأسترالي الذي تعافى 17 بالمائة من أقل مستوى في 17 عاما الذي هوى إليه الشهر الماضي.

وتترقب الأسواق أي إرشادات نحو المستقبل من مجلس الاحتياطي الاتحادي ومن المقرر أن يصدر بيانا اليوم الأربعاء ومن تيسير أكبر محتمل في أوروبا. ويجتمع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.

وسجلت العملة الموحدة 1.0821 دولار أميركي. ونزل الاسترليني قليلا إلى 1.2412 دولار بعدما حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن تخفيف إجراءات العزل الصارمة في بريطانيا سيكون خطيرا جدا.

ونزل الدولار الأسترالي قليلا إلى 0.6450 دولار أميركي بعدما حقق مكاسب على مدار أربع جلسات متتالية بفضل تفاؤل حيال إعادة فتح الاقتصاد العالمي. – (ا ف ب)