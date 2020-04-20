الإقبال للاستثمار تتبرع بنصف مليون دينار لهمة وطن

عمان- تبرع مجلس إدارة شركة الإقبال للاستثمار لصندوق “همة وطن” بنصف مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن هذا التبرع يأتي انطلاقًا من دورها الوطني والاجتماعي، ومساهمة في التخفيف عن ابناء الوطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة, وتقديرا للجهود التي يقودها جلالة الملك، ولتمكين الحكومة من مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم مختلف القطاعات التي تضررت جراء تعطل أعمالها جراء فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى ان الشركة أطلقت منذ سنوات العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية الهادفة.

بترا