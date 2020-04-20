أخبار محليةاقتصاد

الإقبال للاستثمار تتبرع بنصف مليون دينار لهمة وطن

منذ 34 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- تبرع مجلس إدارة شركة الإقبال للاستثمار لصندوق “همة وطن” بنصف مليون دينار.
وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن هذا التبرع يأتي انطلاقًا من دورها الوطني والاجتماعي، ومساهمة في التخفيف عن ابناء الوطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة, وتقديرا للجهود التي يقودها جلالة الملك، ولتمكين الحكومة من مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم مختلف القطاعات التي تضررت جراء تعطل أعمالها جراء فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى ان الشركة أطلقت منذ سنوات العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية الهادفة.
بترا

مقالات ذات صلة

مكتب التأمين الالزامي الموحد يباشر أعماله في محافظة العقبة

منذ ساعة واحدة
الذهب

الذهب يهبط مع صعود الدولار

منذ 5 ساعات

موظفو “الحسين للسرطان” يساهمون بـ100 دينار في “همة وطن”

منذ 5 ساعات

هيئة الاستثمار تتعامل مع 732 طلبا واستفسارا عن بعد

منذ 6 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock