“الإقبال” للطباعة تعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية

عمان- عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها لمساهمي شركة الإقبال للطباعة والتغليف (تحت التصفية) يوم الخميس الماضي، بحضور النصاب القانوني، وحضر مندوب مراقب عام الشركات زكريا الصمادي، وأعلن مندوب مراقب الشركات أن عدد المساهمين الحضور (10 مساهمين) من أصل 293 مساهماً يحملون أسهماً بالإصالة (3219020 سهما) وبالوكالة (24863 سهما) بنسبة حضور (92.68 %).

وأضاف أن النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني وأن القرارات التي تصدر قانونية وملزمة للمساهمين كافة، وقررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي: الموافقة بأغلبية المساهمين الحاضرين في الاجتماع على بيع أراضي ومباني الشركة، بالسعر الأعلى الذي يتم عرضه على الشركة وبما لا يقل عن السعر المقدر للأراضي. والموافقة بأغلبية المساهمين الحاضرين في الاجتماع على تفويض مصفي الشركة بتنفيذ قرار الهيئة العامة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لذلك.