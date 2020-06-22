“الإقراض الزراعي” تؤجل أقساط المزارعين حتى نهاية آب

وادي الاردن- قرر مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي تأجيل اقساط القروض المترتبة على المزارعين وكفلائهم عن أشهر حزيران وتموز وآب، ضمن خطة دعم القطاع الزراعي.

وقال مدير عام المؤسسة المهندس محمد الحياري في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية “بترا” اليوم الاثنين، ان القرار يأتي ضمن توجيهات حكومية للتخفيف عن المزارعين وضمان إدامة الإنتاج الزراعي في ظل انعكاسات ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى أن المؤسسة كانت أجلت سابقا اقساط المزارعين عن شهري نيسان وأيار الماضيين .

وبين ان العديد من الأفكار والمشروعات يتم تدارسها حاليا في المؤسسة لدعم القطاع الزراعي من خلال تقديم قروض لمؤسسات وجمعيات زراعية مع التركيز على مشروعات التصنيع الزراعي.

وكشف الحياري عن أن قيمة القروض بدون فوائد المقدمة للمزارعين المتضررين من عاصفة الرياح التي أثرت على المزروعات وتركزت في مناطق وادي الاردن خلال اذار الماضي، بلغت لغاية الآن مليونين وربع مليون دينارمن اصل 10 ملايين دينار كسلفة ممنوحة من البنك المركزي كان تم تخصيصها للمزارعين المتضررين من عاصفة الرياح، استفاد منها نحو 300 مزارع غالبيتهم من منطقة وادي الاردن، مؤكدا استمرار تقديم تلك القروض عبر فروع المؤسسة.