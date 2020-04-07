“الإقراض الزراعي” تؤجل أقساط قروض المزارعين لشهرين

عبدالله الربيحات

عمان- قررت مؤسسة الإقراض الزراعي تأجيل أقساط قروض المزارعين وكفلائهم لشهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) للعام الحالي، بحسب مدير عام المؤسسة، محمد الحياري.

ودعت المؤسسة بحسب الحياري، كافة الوزارات والمؤسسات في القطاع العام وكافة الجهات المعنية الأخرى في القطاع الخاص لعدم تحويل الأقساط المترتبة لمؤسسة الإقراض الزراعي عن الشهرين.

وقال الحياري، إن المؤسسة قررت أيضا إعادة تخصيص السلفة الممنوحة من البنك المركزي والبالغة 10 مليون دينار وإعادة إقراضها للمزارعين المتضررين نتيجة العاصفة الجوية الأخيرة التي حدثت خلال شهر آذار (مارس) الماضي في بعض مناطق المملكة، وخاصة منطقة وادي الأردن، بدون فائدة بحيث تتحملها المؤسسة، وذلك حسب الكشوف الواردة من اللجان المعنية والمعتمدة لحصر الأضرار بوزارة الزراعة.

وكان وزير الزراعة السابق، إبراهيم الشحاحدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، أعلن الأسبوع الماضي أن المؤسسة ستقدم 10 ملايين دينار بفائدة تصل إلى الصفر.

وقال الشحاحدة حينها، إن القروض ستقدم لدعم المزارعين المتضررين من إجراءات مواجهة كورونا بفترة سماح تصل لخمسة أعوام. وأضاف أن لجان حصر الأضرار ما تزال تعمل على الإجراءات والحصر وسيتم تفصيل الإجراءات وآليات الإقراض بعد انتهاء اللجنة من العمل.