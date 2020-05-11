الإقراض الزراعي توافق على تقديم المزارعين كمبيالات عوضاً عن الشيكات

وادي الاردن- وافق مجلس ادارة مؤسسة الإقراض الزراعي خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة وزير البيئة وزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة على استبدال شرط تقديم شيكات بنكية من المزارعين للاستفادة من قروض المؤسسة بكمبيالات بالإضافة إلى رهن العقارات.

وقال مدير عام المؤسسة، المهندس محمد الحياري، لوكالة الانباء الاردنية (بترا): إن القرار يأتي استجابة لمطالب المزارعين خاصة في مناطق الاردن بهذا الخصوص، وتيسيراً عليهم لتمكينهم من الاستفادة من برنامج القروض بدون فوائد الذي اعلنت عنه المؤسسة للمتضررين من عاصفة الرياح التي أضرت خلال شهر آذار الماضي بالقطاع الزراعي في وادي الاردن ومناطق اخرى جنوبي المملكة.

وكانت المؤسسة خصصت 10 ملايين دينار للمزارعين الذين تضررت زراعتهم بفعل عاصفة الرياح من خلال سلفة ممنوحة من البنك المركزي للمؤسسة التي ستتحمل بدورها نسبة الفائدة البسيطة عليها، فيما يرتبط حجم القرض الممنوح الذي سيكون بأجل خمس سنوات وفترة سماح لسنتين، بحجم وواقع الاضرار المبينة في كشوفات حصر الاضرار التي اعدتها وزارة الزراعة.

وحول مطالب المزارعين بقبول رهن العقارات والوحدات الزراعية المرهونة كضمانات على القروض القديمة الممنوحة للمزارعين من المؤسسة، اوضح الحياري أن المؤسسة تقبل بها شريطة كفاية تلك الضمانات لكلا القرضين، وألا تزيد قيمة الرهن لجهات الإقراض الخاصة الاخرى على الرهن ذاته على 20 بالمئة من قيمة العقارات والوحدات الزراعية والسكنية.

ودعا الحياري، المزارعين المتضررين لتسريع مراجعاتهم إلى فروع مؤسسة الإقراض الزراعي في مناطقهم للاستفادة من تلك القروض، لافتا إلى ان استبدال شرط تقديم الشيكات البنكية يشمل جميع المزارعين في المملكة من المتضررين بعاصفة الرياح وغيرهم.

وثمن رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام، استجابة وزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض الزراعي لمطالب المزارعين الخاصة بتسهيل الشروط المطلوبة منهم للاستفادة من القروض في ظل الظروف الراهنة.

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