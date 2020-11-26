الإقراض الزراعي يؤجل أقساط المزارعين لمدة 3 أشهر

عمان-الغد – اجتمع مجلس ادارة مؤسسة الإقراض الزراعـي برئاسة معالي السيد محمد داودية وزير الزراعة / رئيس المجلس وعطوفة المدير العام المهندس محمد الحياري نائب الرئيس وحضور أعضاء المجلس من القطاعين الحكومـي والخاص

ناقش مجلس الإدارة القضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخذ العديد من القرارات التـي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية بدعم القطاع الزراعـي ومنظومة الأمن الغذائـي وكان من أبرزها :

1- تأجيل الأقساط المترتبة على المزارعين وكفلائهم لمدة (3) أشهر وذلك لتمكين المزارعين من الاستمرار بالإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني بكل كفاءة واقتدار وخاصة في طل ظروف الجائحة وأثارها السلبية ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار حوالي (30) ألف مزارع ومقترض بكلفة اجماليه متوقعه بحدود (10) مليون دينار منهم حوالي (22) الف مزارع وكفلائهم بشكل مباشر ترد منهم اقتطاعات شهرية منتظمة تبلغ قيمتها الإجمالية خلال فترة التأجيل نحو (6,5) مليون دينار والباقي بصورة غير مباشرة من خلال التسويات الشهرية والسنوية وحسب ظروفهم وقدراتهم المالية ومواسم الإنتاج لديهم ويقدر عددهم بحوالي (8) الاف مزارع متوقع أن تصل كلفة تأجيلهم الى (3,5) مليون دينار .

يذكر أن المؤسسة قد أجلت أقساط المزارعين وكفلائهم لمدة (5) أشهر من هذا العام وهي أشهر (5 ،6 ، 7 ، 9,8 ).

2- وافق المجلس على موازنة المؤسسة للعام القادم 2021 كما قرر الموافقة على رصد مبلغ (45) مليون دينار للخطة الإقراضية للعام 2021 والتـي تدعم القطاع الزراعـي

3- قرر الموافقة على رصد السيولة اللازمة لمشاريع الحد من مشاكل الفقر والبطالة ورصد مبلغ (40) مليون دينار للأعوام من 2020-2025 .

كما ناقش المجلس العديد من المواضيع الأخرى والتـي تهم المؤسسة والقطاع الزراعـي