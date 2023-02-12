الإقراض الزراعي يمنح 55 مليون دينار لمقترضين خلال 2022

استحدثت مؤسسة الإقراض الزراعـي برامج إقراضية متخصصة تنسجم مع محاور الخطة الوطنية، وذلك بتوفير التمويل الميسر لإقامة المشاريع الزراعية الريادية والمساهمة في تحسين منظومة الأمن الغذائي والتعاطي مع التغير المناخـي وتمكين المرأة اقتصادياً وخلق فرص تشغيل دائمة، خصوصاً لفئة الشباب، وفق مدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان.

وبحسب بيان للمؤسسة صادر اليوم الأحد، قال الدوجان إن هذه البرامج توفر التمويل الميسر والمدعوم للأنشطة الزراعية والريفية، مبينا أن المؤسسة حققت أعلى إنجازات خلال عام 2022.

وأكد أن المؤسسة أسهمت بدعم وتطوير القطاع الزراعي بالتشارك مع الخطط الحكومية المحفزة للنمو في القطاع، خصوصاً الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022-2025).

وبين أنه خلال العام الماضي، تم منح العديد من القروض والتمويلات بقيمة (55) مليون دينار، منها (26) مليونا بدون فوائد، استفاد منها (12100) مقترض.

وأضاف الدوجان، أن قيمة القروض بدون فوائد بلغت خلال العامين الماضيين ما قيمته (56) مليون دينار استفاد حوالي (16) ألف مقترض، أسهمت مشاريعهم بتوفير فرص تشغيل لا تقل عن 6000 فرصة.

وأوضح أن المؤسسة أدخلت الممارسات والأساليب الزراعية الحديثة من خلال دعم المشاريع الريادية المكثفة لاستخدام التكنولوجيا والبنى التحتية لتحسين القيمة المضافة ومشاريع الثروة الحيوانية وغيرها التي جاءت ضمن التزام المؤسسة بالخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام 2022-2025 التي أطلقتها وزارة الزراعة.

وتابع، أنه تم تحصيل مبلغ 50 مليون دينار من المستحقات على المقترضين، مبينا أن السياسات والقرارات التي اعتمدتها المؤسسة في عملية التحصيل كان لها الأثر الواضح في رفع قيمة المبالغ المحصلة لهذا العام ومن هذه السياسات والقرارات تغيير منهج التعامل مع المرابحة الإسلامية والخصومات التشجيعية للتسديد المبكر.

وأشار الدوجان إلى ارتفاع أعداد المستفيدين من المقترضين بنسبة 100 بالمئة خلال العامين الماضيين ما يعكس رغبة المؤسسة في التوسع الأفقي من خلال إدخال شرائح جديدة واستهداف مناطق زراعية جديدة أيضا.

وأضاف، أنه تم إطلاق خدمات القبض الإلكتروني والبدء بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي بإدخال خدمات إلكترونية جديدة للمؤسسة. (بترا)