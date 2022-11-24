الإكوادور على موعد مع التاريخ أمام هولندا

الدوحة – منذ وصولها إلى قطر، تواصل الإكوادور كتابة صفحات تاريحية في كرة القدم وأصبحت أول منتخب يفوز على المنتخب المضيف في مباراة افتتاحية، وفي حال فوزه أمام هولندا اليوم الجمعة سيتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

وأكد مدرب منتخب الإكوادور جوستافو ألفارو أن اللقاء سيسير في اتجاه المنتخب “البرتقالي” الأكثر مشاركة منه في كأس العالم وبلاعبين أعلى من حيث االقيمة التسويقية، لكن منتخب “التري” يظهر أن النظرية لا تصبح واقعا دائما.

ويتمتع المنتخب الإكوادوري بكفاءة كافية للمنافسية مع لاعبي المدرب لويس فان جال ورغم شبابه فقد ترك بصمات قوية القلق لخصومه.

ويدرك منتخبا الأرجنتين والبرازيل ذلك حيث أنهما التقيا في مباريات التصفيات في أميركا الجنوبية مع المنتخب الإكوادوري وستعرف هولندا الآن مدى قوته والتي قادته إلى الحفاظ على شباكه نظيفة في المباريات السبعة الأخيرة.

ولم يتعرض المنتخب الهولندي لأي خسارة في عصر المدرب فان جال وسجل معدل هدفين ونصف في كل مباراة، لكن ألفارو يرفض أن يجعل المباراة تدور بين الهجوم “البرتقالي” والدفاع الإكوادوري، وأكد المدرب “في حال جعلهم يركضون، سنواجه مشكلات”.

وينتظر المنتخب الإكوادوري حتى الساعة الأخيرة نتيجة إصابة المهاجم المخصرم إينر فالنسيا في الكاحل والذي اضطر إلى الانسحاب من المباراة الأولى أمام قطر بعد تسجيل هدفي الفوز.

ورغم أن الإصابة لا تبدو خطيرة، ما يزال لاعب فناربخشة يشعر بالإستياء من الإصابة، ورغم أنه يرغب في المشاركة في اللعب، يتوخى الجهاز الطبي أقصى درجات الحذر حتى الدقيقة الأخيرة.

ويحتاج المنتخب الإكوادوري إلى جهود اللاعب لانه يعد أحد اللاعبين المخضرمين في مجموعة تتمتع بالحيوية وسجل اللاعب آخر خمسة أهداف لمنتخبه.

وفيما يتعلق بباقي الأمور، سيضع منتخب “التري” بصمته بمزيد من الطمأنينة بعد أن حصد ثلاث نقاط في المباراة الافتتاحية، وقال المدرب “من المتوقع خسارة مباراة الغد. إنه مثل اللعب أمام الأرجنتين أو البرازيل”.

من جهته قد يجري المدرب الهولندي فان جال تغييرات في تشكيلة اللاعبين، وفقا لما أعلنه في مؤتمر صحفي، لكنه أوضح أنه عقب تجاوز ألام بدنية، لن يخوض ممفيس ديباي المباراة كاملة.

ويعول المننتخب الهولندي على مهاجم برشلونة لتحقيق الفوز على منتخب “التري” دون تجاهل الحفاظ على القوة الدفاعية التي قادته إلى الحفاظ على شباكه نظيفة في المباريات الأربعة الأخيرة.

وفي حال تحقيق ذلك في مباراة خامسة، سيعادل المنتخب” البرتقالي” مسيرة منتخب سويسرا بين عامي 2006 و2010. -(إفي)