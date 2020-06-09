مدريد – تم إيقاف الفارس الإماراتي عبد العزيز بن فيصل القاسمي لمدة 20 عاما، وهي أكبر عقوبة في تاريخ رياضة الفروسية، بسبب إعطاء منشطات لحصانه.

وأوضحت محكمة الاتحاد الدولي للفروسية أن الحصان كاستليبار كونتراباند تمت التضحية به بعدما تعرض لكسر في مسابقة بفرنسا عام 2016.

وكشف تشريح الحصان أنه كان قد تم إعطائه حقن من اليليزين، وهو منتج يستخدم كمسكن للألم وباسط للعضلات ومحظور استخدامه في المسابقات.

وأشار الطبيب البيطري بالاتحاد جوران اكيستروم إلى أن المادة ضاعفت خطورة الإصابة الكارثية للحصان، مما أدى إلى تعرضه للإصابة بكسر مفتوح.

وقال دفاع القاسمي إن هذه المادة تم استخدامها خلال القتل الرحيم للحصان، ولكن المحكمة رفضت الإدعاء وأخذت بأقوال الطبيب البيطري للاتحاد.

وبناء على ذلك تم إيقاف الفارس 18 عاما لإساءة معاملة الحصان وعامين آخرين لمخالفة اللائحة بشأن استخدام الأدوية مع الأحصنة، كما سيتعين عليه دفع غرامة 29 ألف و500 يورو بالإضافة إلى 13 ألف و800 في صورة تكاليف قضائية. (إفي)