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الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 17 حالة

منذ 56 دقيقة

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أبوظبي – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إلى 17 حالة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن 5 حالات جديدة تماثلت للشفاء من المرض لمصابين من جنسيات مختلفة بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.
وكانت الوزارة سجلت اليوم 15 إصابة جديدة بالمرض ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 74 حالة، تماثل للشفاء منها 17 حالة. (بترا)

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