الإمارات: استحداث تأشيرة سياحة لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات

أبوظبي- أعلنت دولة الإمارات عن استحداث تأشيرة سياحة طويلة الأجل لمدة 5 سنوات.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال جلسته اليوم الاثنين قرارا بتغيير نظام التأشيرات السياحية لتكون مدة تأشيرة السياحة 5 سنوات متعددة الاستخدام للجنسيات كافة.

وقال نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على “تويتر”: إن هذا القرار يأتي في وقت تستقبل فيه دولة الإمارات اكثر من 21 مليون سائح سنويا، مشيرا إلى ان الهدف هو ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسة.(بترا)