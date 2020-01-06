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الإمارات: استحداث تأشيرة سياحة لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات

منذ 20 دقيقة

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أبوظبي- أعلنت دولة الإمارات عن استحداث تأشيرة سياحة طويلة الأجل لمدة 5 سنوات.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال جلسته اليوم الاثنين قرارا بتغيير نظام التأشيرات السياحية لتكون مدة تأشيرة السياحة 5 سنوات متعددة الاستخدام للجنسيات كافة.
وقال نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على “تويتر”: إن هذا القرار يأتي في وقت تستقبل فيه دولة الإمارات اكثر من 21 مليون سائح سنويا، مشيرا إلى ان الهدف هو ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسة.(بترا)

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