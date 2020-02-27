الإمارات تؤسس منشأة عزل لمصابي كورونا

أبوظبي- أعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع الاماراتي، عبدالرحمن العويس، إنجاز الاستعدادات التقنية والطبية واللوجستية لإنشاء منشأة طبية للعزل الصحي مزودة بأحدث المعدات والتجهيزات وفق معايير منظمة الصحة العالمية، لاستيعاب مصابي فيروس كورونا المستجد في حالة الطوارئ العالمية.

وقال العويس في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن فرق العمل المخصصة لمواجهة الفيروس وتداعياته تعمل طيلة الوقت، وأن هناك جهداً وطنياً يبذله القائمون على متابعة هذا الملف، لافتاً إلى وجود كادر طبي متخصص وفرق عمل موجودة في كل الامارات تعمل جميعها بكفاءة وتم تزويدها بكل أدوات الاشراف والفحص. وكانت دولة الإمارات أعلنت عن تشخيص 13 إصابة على أرضها بفيروس كورونا المستجد لزائرين من جنسيات صينية وفلبينية وهندية وإيرانية، شفي 3 حالات منها. (بترا)