الإمارات تؤكد شن غارات جوية في عدن استهدفت “ميليشيات إرهابية” دفاعا عن التحالف

دبي- أكدت الإمارات العربية المتحدة في بيان ليل الخميس الجمعة أنها شنت غارات جوية في مدينة عدن بجنوب اليمن استهدفت “ميليشيات إرهابية” دفاعا عن قوات التحالف الذي تقوده السعودية في هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن أبوظبي قامت “بضربات جوية محددة” الأربعاء والخميس استهدفت “ميليشيات إرهابية”بعد معلومات “مؤكدة بأن “المليشيات تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري”.

وأوضح البيان أن “التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة”.

وكانت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا اتهمت الإمارات الخميس بشن غارات على قواتها في جنوب اليمن حيث تدور معارك مع الإنفصاليين الجنوبيين.

واستعاد الانفصاليون الجنوبيون الخميس مدينة عدن بعد أقل من 24 ساعة من فقدانهم السيطرة عليها، بعد استقدامهم تعزيزات كبيرة من محافظات اخرى.

وعدن هي العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014. (أ ف ب)