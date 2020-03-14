الإمارات تتخذ إجراءات بالجملة لمواجهة كورونا

الغد- قررت دولة الإمارات وقفا مؤقتا لإصدار كافة التأشيرات ابتداء من 17 آذار الحالي باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات في بيان صحفي اليوم السبت، أن تعليق إصدار أنواع التأشيرات كافة، يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد من قبل منظمة الصحة العالمية باعتباره وباءً.

وذكرت الهيئة أن القرار لا يسري على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل 17 آذار الحالي، موضحة أنه ينبع من روح المسؤولية مع اعتبار السفر على درجة عالية من المخاطرة.

كما أعلنت حكومة الإمارات تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة الى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق إعتبارا من ١٧ مارس وحتى إشعار آخر.

وأعلنت أبو ظبي إغلاق المناطق السياحية الرئيسية والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة اعتباراً من الغد وحتى نهاية الشهر.

ويشمل الإغلاق المؤقت كلاً من متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن ومنارة السعديات وقصر الحصن والمجمّع الثقافي ومتحف قصر العين وواحة العين وقلعة الجاهلي وقصر المويجعي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وكلايم وعالم فيراري أبوظبي.

من جهتها أجلت إمارة دبي جميع الفعاليات المقررة لشهر آذار حتى نهاية الشهر وتمنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس اعتبارا من الأحد.