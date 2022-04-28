الإمارات تحدد اشتراطات صلاة عيد الفطر في المساجد

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات بروتوكول عيد الفطر المبارك، وحددت 9 اشتراطات لصلاة عيد الفطر في الدولة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن “الاشتراطات تشمل تهيئة الساحات الخارجية للمساجد بلواصق التباعد الجسدي مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمساجد”.

وأضافت: “فتح أبواب المصليات والجوامع لصلاة العيد بعد صلاة الفجر من يوم العيد، وفتح المكبرات الخارجية لبث تكبيرات العيد قبل الصلاة بنصف ساعة”.

وتابعت: “تضمنت الاشتراطات أيضا، أن تكون مدة الصلاة والخطبة 20 دقيقة، وأن يتم الاشراف على دخول وخروج المصلين من قبل دوريات الشرطة والمتطوعين والأئمة لمنع الازدحام وتنظيم الصلاة، وإلزام المصلين بارتداء الكمام طوال الوقت، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة المتر الواحد، وإلزام المصلين باستخدام السجادة الشخصية أو ذات الاستخدام الواحد”.

وشددت الهيئة على “أهمية عدم التجمع وتجنب والمصافحة قبل وبعد الصلاة بكافة أشكالها والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد”. وكالات