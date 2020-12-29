الإمارات ترصد حالات محدودة من كورونا الجديدة

أبوظبي – رصدت الإمارات حالات محدودة لمصابين بفيروس كورونا من السلالة الجديدة التي يعتقد أنها أسرع انتشارا.

وقال المتحدث الرسمي للإحاطة عن مستجدات الوضع الصحي في الإمارات الدكتور عمر الحمادي في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إنه “ثبت وجود حالات محدودة في الإمارات مصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص قادمين من خارج البلاد”.

واستعرض الحمادي الإحصائيات الاسبوعية، مؤكدا أن إجمالي حالات الشفاء لسبعة أيام ماضية بلغ 9949 حالة، في حين كان مجموع حالات الوفاة 20 شخصا، ليكون بذلك معدل الوفيات 0.3 بالمئة، وهو من أقل النسب عالمياً.

وبشكل إجمالي سجلت الإمارات 662 وفاة و204369 إصابة بالفيروس من مختلف الجنسيات، فيما بلغ إجمالي المتعافين 181400 حالة. -(بترا)