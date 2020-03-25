الإمارات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية والسعودية تسجل ثاني حالة وفاة

سجلت الإمارات ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 85 حالة اليوم الأربعاء، وهو يعد أكبر حصيلة يومية للإصابة بالفيروس منذ بدأ تسجيل الإصابات في البلاد.

وقالت فريدة الحوسني، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإماراتية، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفغ إلى 333 حالة مع بقاء حصيلة الوفيات كما هي عند حالتين فقط.

وفي السعودية، سجلت السلطات الصحية ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وهي لمقيم في مكة المكرمة. وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في السعودية 900 حالة.

كما سجلت مصر ظهور 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 442 مصابا، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21 حالة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة المصرية هالة زايد ووزير الإعلام أسامة هيكل.

وأعلنت وزيرة الصحة غلق جميع العيادات الخارجية التابعة للمستشفيات الحكومية للحد من انتشار الفيروس مع توجيه الأطقم الطبية العاملة فيها لعلاج فيروس كورونا.

وقالت زايد إنه تمت زيادة عدد المعامل المركزية التي تقوم بتحليل فيروس كورونا لتصبح 21 معملا مركزيا موزعين على شتى أنحاء الجمهورية، وأنه ليس مسموحا لأي مستشفى أو معمل خاص بإجراء هذه التحاليل نظرا لضرورة ربطها بقاعدة البيانات المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية التي تقوم بتقديم الخدمات الطبية لمن تثبت إصابته ومخالطته.

ودعا وزير الإعلام المصري أسامة هيكل المواطنين إلى التزام منازلهم قدر الإمكان، مضيفا: “أتمنى ألا أرى أحدا بعد الساعة السابعة مساء”، في الشوارع.

وفي الكويت، أكد عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة، تسجيل أربع إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالوباء في الكويت إلى 195 حالة.

وفي البحرين، سجل عدد الإصابات بالوباء العالمي ارتفاعا بلغ 27 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 226 حالة.

وفي عمان، أعلنت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأربعاء إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا.

في غضون ذلك، خفف الأردن من القيود المفروضة على حركة المواطنين بهدف الحصول على الاحتياجات الضرورية.

كما أعلن وزير العدل الأردني الإفراج عن عدد من السجناء، مؤكدا أنهم سوف يعودون إلى السجن “فور انتهاء الظرف الصحي”.